Taakstraf geëist voor leveren van wapen voor moord in Oostburg

Bij de schietpartij op 3 maart in een café in Oostburg kwam Sirwan Kassan uit Oostburg om het leven.

Bloemen in Oostburg na dodelijke schietpartij (foto: Omroep Zeeland)

Ook zou de verdachte munitie hebben gehad. Daarnaast werd er drie maanden cel geëist, maar dat komt overeen met zijn voorarrest.

Andere verdachten

Gisteren hoorde de schutter 9 jaar cel tegen zich eisen met daarna tbs met dwangverpleging. Zijn achterneef moet als het aan het Opnebaar Ministerie ligt 6 jaar de cel in en daarna tbs met dwangverpleging krijgen.

Op 3 maart 2017 wordt Sirwan Kassan in café de Drie Musketiers doodgeschoten. Aanleiding voor het schietincident met dodelijke afloop zou een langdurige ruzie zijn tussen één van de verdachten en het slachtoffer. Tussen de twee zou een conflict zijn over de handel in softdrugs. Er werd vijf keer geschoten in het café. Drie kogels zijn teruggevonden in het lichaam van Kassan.

Sirwan Kassan (foto: Omroep Zeeland)

Laatste en vierde verdachte

De laatste verdachte zou de groep van en naar het cafe hebben gereden. Die hoorde een celstraf tegen zich eisen die hij al in voorarrest had uitgezeten. Daar kwam ook voor hem zestig dagen voorwaardelijke jeugddetentie bij. Ook gaat de reclassering hem in de gaten houden.

Op 20 februari doet de rechtbank in Middelburg uitspraak.

