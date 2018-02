Is een tolvrije tunnel beter voor de Zeeuws-Vlaamse economie?

(foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Terneuzen heeft 20.000 euro uitgetrokken voor het onderzoek. Het richt zich in eerste instantie niet op het eerder tolvrij maken van de tunnel, maar dus op de economische gevolgen van de tol. Zo zou de tol mensen belemmeren in het vinden van een baan boven of onder de Westerschelde.

'Genoeg onderzoek gedaan'

Over het doen van het onderzoek door de gemeente was bij de provincie Zeeland - eigenaar van de tunnel - enige wrevel. Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas wil vooral rust in dit dossier. Volgens de provincie zijn er al genoeg rapporten over de Westerscheldetunnel en de tol opgesteld.

Alle aandelen van de Westerscheldetunnel zijn in handen van de provincie Zeeland. Provinciale Staten van Zeeland hebben afgesproken de toltarieven te bevriezen en één keer in de vier jaar de kwestie te bespreken. De tunnel ging in 2003 open en sindsdien moet er voor elke rit tol worden betaald. Afgesproken is dat de tolheffing tot en met maart 2033 doorgaat.

De Westerscheldetunnel trekt steeds meer passanten en levert inderdaad meer op dan gedacht. Dat kan een gunstige uitwerking hebben op de duur van de tolheffing. Afgelopen zomer gaf Van der Maas nog aan dat hierdoor mogelijk de tunnel iets eerder tolvrij kan worden.

