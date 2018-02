Hoger beroep: 6 jaar voor dodelijk ongeluk Noordgouwe

Ongeluk bij Noordgouwe in juli 2016 (foto: Omroep Zeeland)

De eis is hetzelfde als de veroordeling door de rechtbank eind 2016. Ook toen kreeg de man een celstraf van zes jaar en een rijontzegging van tien jaar.

Russisch roulette

In de rechtszaak in 2016 zei het OM dat de man Russisch roulette speelde door dronken te gaan rijden. "De man nam bewust de kans, door te drinken, iemand aan te rijden. De verdachte was stomdronken."

Op 23 juli 2016 worden Kirsten van den Oever (29) en haar man (36) om half vier 's nachts door een bestelbus aangereden wanneer ze op een motor op de Kloosterweg (N654) bij Noordgouwe rijden. Kirsten overlijdt ter plekke, haar man loopt een schedelbasisfractuur op en wordt zwaargewond vervoerd naar een ziekenhuis in Rotterdam. De automobilist (44) uit Dreischor komt met de bestelauto van zijn werkgever in de sloot terecht. In plaats van zich om de slachtoffers te bekommeren, gaat hij er vandoor. Pas later meldt hij zich bij de politie. De automobilist zou met twaalf keer meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol achter het stuur zijn gekropen. Bovendien zou hij niet in het bezit zijn geweest van een geldig rijbewijs.

De advocaat van de verdachte voerde in de rechtbank in Middelburg aan dat zijn cliënt een 'zwak karakter' heeft en zijn vrouw verloren is door zelfmoord. Daardoor zou de man steeds weer naar de drank grijpen. De man was door de politierechter vier keer eerder veroordeeld.

