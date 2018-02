Deel dit artikel:











ADRZ in de knel door griepepidemie

Ziekenhuis ADRZ in Goes heeft te weinig bedden om patiënten met griep op te nemen. Ook in de isolatiekamers ligt een recordaantal patiënten.

Het ziekenhuis heeft het Rode Kruis om hulp gevraagd. Vrijwilligers van de organisatie helpen met niet-medische werkzaamheden. Patiënten overgeplaatst Verder bestaat de kans dat sommige patiënten verplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis. Daar is het ADRZ op voorbereid. Ook melden steeds meer werknemers zich ziek met griep. Dat probleem probeert het ziekenhuis op te lossen door personeel en stagiaires zo flexibel mogelijk in te zetten. Ook door het inschakelen van uitzendbureaus. Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen merkt ook de gevolgen van de griepepidemie. Om de twee dagen is er daar overleg over hoe het gaat met de bezetting van de bedden en het ziektebeeld onder het personeel. Lees ook: Ziekenhuis Goes neemt maatregelen tegen griepepidemie

