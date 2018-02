Xaira Nijsen traint spelers met 'gouden randje'

"Ik word vrolijk van die blije kindergezichten", verklaart Xaira Nijsen. Bij RCS in Oost-Souburg geeft ze een speciaal plus-team opgericht.

Gouden randje

G-voetbal bestaat al langer, maar een elftal specifiek voor kinderen met autisme of gedragsproblemen is nieuw in Zeeland. Dankzij Xaira Nijsen heeft ook die doelgroep nu de kans om met gelijkgestemden te voetballen. "Het zijn spelers met een gouden randje", vertelt Nijsen over het elftal. "Heel veel kinderen worden vaak in een hokje geplaatst, maar dat is onterecht."

RCS in Oost-Souburg heeft een speciaal team voor kinderen met autisme. (foto: Omroep Zeeland)

Nijsen kreeg de smaak te pakken tijdens haar studieperiode in Brugge. "Voor mijn sportopleiding heb ik stage gelopen bij Club Brugge. Daar hadden ze al een elftal voor kinderen met autisme of gedragsproblemen. Ik vond het zo leuk om hen te begeleiden dat ik besloot om een soortgelijk elftal in Zeeland op te richten."

Een schot in de roos

Het initiatief van Xaira Nijsen bleek een schot in de roos te zijn. "Xaira doet het hartstikke goed", vertelt Vivian in koor met de andere ouders langs het veld. "Het is fantastisch om te zien hoe ze de kinderen de mogelijkheid geeft om te voetballen. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Mijn zoon Erben kan onmogelijk in een regulier voetbalelftal meedoen, maar hier gelukkig wel en het bevalt hem uitstekend. Wanneer de training om half zes klaar is, kijkt hij al reikhalzend uit naar de volgende training."

Ook Xaira Nijsen merkt dat het project goed wordt ontvangen. "Je kan wel spreken van een succes. De kinderen vinden het zo leuk om hier te trainen. Ze komen aan met een glimlach en gaan ook weer naar huis met een glimlach. Dat is fantastisch. Daar doe je het voor."