Watersnoodbus maakt eerste rit

Bepakt en bezakt gingen de kinderen vrolijk de bus in, want de meesten waren nog nooit naar het Watersnoodmuseum geweest. "Ik heb m'n rugzak meegenomen met een boterham om op te eten in de pauze," vertelt Dustin. "Normaal gesproken hebben we één schoolreisje per jaar, maar nu gaan we naar het museum met de hele klas en dat vind ik superleuk!,"zegt hij enthousiast.

Watersnoodmuseumbus maakte vandaag zijn eerste rit

Het is 65 jaar geleden dat de watersnoodramp was en dat is volgens juf Greetje Slegt reden om een bezoek te brengen aan het museum. "We hebben dit aanbod gekregen en het is belangrijk voor de kinderen om door middel van een excursie meer te leren over de watersnoodramp," vertelt Slegt.

De bus is een succes, hij is tot aan de zomer volgeboekt.