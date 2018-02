Deel dit artikel:











Elenbaas wint Vrouw in de Media Award

Christina Elenbaas uit Goes is de Zeeuwse winnares van de Vrouw in de Media Award. Volgens de jury is zij als rolmodel in de media opgevallen binnen de provincie Zeeland.

Christina Elenbaas-Acda (foto: Twitter) Christina Elenbaas is eigenaar van een Social Media Bureau en heeft een horeca-onderneming. De Vrouw in de Media Awards zijn in het leven geroepen om vrouwen in de media op een positieve manier extra zichtbaarheid te geven. Genomineerden Andere genomineerden waren Femke Bun (singer-songwriter), Francien de Zeeuw (verzetsstrijder), Hanneke Ekelmans (politiechef Zeeland-Noord-Brabant), Isabel Provoost (zangeres, The Voice), Edith van der Reijden (brandweercommandant), José van Egmond (burgemeester Reimerswaal), Paola van Gist (atleet) en Marga Vermue (burgemeester Sluis).