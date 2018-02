Richard viel uit 14 meter hoge boom en droomt nu van strandwandeling

Middelburger Richard van Reijen klom na een avondje stappen in een boom, een tak brak af en hij viel van zo'n 14 meter naar beneden. Met desastreuze gevolgen. Een gebroken rug, nek, schouder en heup. Daarnaast had hij ook een hersenbloeding, waardoor hij halfzijdig verlamd raakte en in een rolstoel terecht kwam.

Knokken en doelen stellen

De afgelopen jaren waren voor Richard erg zwaar, maar door te knokken en zichzelf doelen te stellen heeft hij al veel bereikt. Vorig jaar heeft hij zelfs met behulp van een bevriende boomchirurg weer in een boom geklommen.

Luctor et Emergo (foto: Richard van Reijen)

Na het ongeluk raakte hij alles kwijt, zijn baan, huis, boot, motor en relatie. "Maar waar ik de meeste problemen mee had, was dat ik ook m'n vrijheid en onafhankelijkheid kwijt was." Hij werd op een gegeven moment depressief en zat hele dagen in z'n rolstoel te wachten totdat hij weer naar bed ging. "Nou, ik kan je vertellen, daar word je niet vrolijk van."

Keerpunt in z'n leven

Een vriend van Richard zorgde voor de ommekeer. "Die vriend zei tegen me dat als ik nog wat wilde bereiken in 't leven, ik moest gaan sporten. Nou, dat ben ik toen uiteindelijk maar gaan doen." In het begin ging hij twee a drie keer per week naar de sportschool. Maar toen overleed z'n vriend plotseling. "Dat was voor mij de reden om nog harder te gaan trainen. Inmiddels train ik dus 7 dagen per week."

Ik wil lotgenoten stimuleren om te bewegen, daar word je namelijk sterker van. Ga niet bij de pakken neerzitten. Geloof in jezelf." Richard van Reijen

Inspiratie voor anderen

Zijn verhaal heeft hij ook gedeeld op Youtube. "Ik wil lotgenoten stimuleren om te bewegen, daar word je namelijk sterker van. Kijk, als je een hele dag bierdrinkend op de bank blijft zitten, daar word je niet vrolijk van." Daarnaast vind hij dat mensen altijd in zichzelf moeten blijven geloven als het tegenzit en niet bij de pakken moeten neerzitten.

Blijven sporten

Richard is van plan om te blijven sporten, want zoals hij zelf zegt: "Ik ben er nog lang niet." Hij hoopt dat hij, door te sporten, over een aantal jaar zijn rolstoel en scootmobiel niet meer nodig heeft. "Ik denk dat wanneer ik hard blijf trainen, m'n spieren steeds sterker worden en ik steeds beter leer lopen."

Een strandwandeling maken

Hoewel hij in 2017 zijn doel heeft behaald, wordt dit jaar ook een jaar van uitdagingen. Allereerst wil hij weer een keer paardrijden. En daarnaast heeft hij zichzelf als doel gesteld om dit jaar zelfstandig een strandwandeling te maken. "Ik ben al meer dan vijf jaar niet op het strand geweest. Dus vandaar dat ik graag een keer naar het strand wil. En als ik ga, dan wel lopend en zonder hulp."