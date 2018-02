Deel dit artikel:











Leger des Heils Tholen groeit ondanks economische voorspoed

Het Leger des Heils op Tholen had vandaag een klein feestje te vieren. De parkeerplaats bij het pand van het Leger in Sint Maartensdijk is uitgebreid, en werd feestelijk in gebruik genomen. Steeds meer mensen weten het Leger des Heils te vinden, ondanks de economische voorspoed.

De parkeerplaats kan in gebruik worden genomen. (foto: Omroep Zeeland) In het pand in Sint-Maartensdijk zit het dienstencentrum van het Leger des Heils, met onder meer een kringloopwinkel en een ontmoetingsruimte. Vorig jaar kreeg het Leger des Heils daar meer dan 30-duizend bezoekers, veel meer dan daarvoor. "De armen worden armer en komen in steeds meer problemen", zegt Saskia van de Graaff, de coördinator van het dienstencentrum. Druk van de maatschappij "Ook zien we dat mensen door de druk van de maatschappij vaak het hoofd niet meer boven water kunnen houden en daardoor werkloos worden, psychische problemen krijgen en relatieproblemen krijgen", vervolgt De Graaff. "En eigenlijk in een hoop ellende zakken. Daarom wenden steeds meer mensen zich tot ons." De parkeerplaats is uitgebreid van 20 naar 42 parkeerplaatsen. Zo hoeven de bezoekers niet meer langs de weg te parkeren, maar kunnen ze op het eigen terrein van het Leger des Heils staan. Uitbreiding parkeerplaats Leger des Heils