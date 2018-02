Deel dit artikel:











Bart Corstanje nieuwe trainer Breskens

Bart Corstanje is met ingang van komend seizoen de trainer van Breskens. De oefenmeester uit Hoek is de opvolger van Hubert van den Hemel, die naar Terneuzense Boys vertrekt. Corstanje is nu nog trainer van het tweede elftal van Hoek.

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Breskens wordt voor Corstanje zijn eerste klus als trainer van een standaardteam. De Zeeuws-Vlaamse club speelt dit seizoen in de 3e klasse A van het zondagvoetbal en staat daarin op de voorlaatste plaats met tien punten uit dertien duels. Lees ook: Trainerscarrousel amateurvoetbal