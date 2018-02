Deel dit artikel:











Ruud Pennings blijft bij hoofdklasser Halsteren

Ruud Pennings uit Vlissingen is ook volgend seizoen als trainer actief bij Halsteren. Pennings vormt bij de Brabantse hoofdklasser een duo met Peter Pijpers. Halsteren staat momenteel op de tweede plaats in de Hoofdklasse B van het zondagvoetbal en zit nog in de districtsbeker.

Ruud Pennings (links) blijft samen met Peter Pijpers als trainer bij Halsteren (foto: website RKSV Halsteren) Pennings is bezig aan zijn eerste seizoen bij Halsteren. Hij begon als hoofdtrainer, maar vormt volgens de Brabantse club nu een gelijkwaardig duo met Pijpers. Beide trainers hebben nu contract met één jaar verlengd. Naast trainer Pennings staan de Zeeuwen Roysel James, Josimar Pattinama en Abdoe Abdenbi onder contract bij Halsteren. Jonathan Constansia stapte afgelopen week op bij de club.