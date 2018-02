Meer geld nodig voor verkeersveiligheid

Gewonde bij ongeluk in Biggekerke (foto: HV Zeeland)

De gedeputeerde deed zijn uitspraak naar aanleiding van het nieuwe werkplan van het ROVZ, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.

Zeeland betaalt jaarlijks 750 duizend euro aan het ROVZ. Dat is veel, maar de verkeersveiligheid in de provincie heeft meer nodig, vindt Van der Maas. Daarom doet hij een 'dringend beroep' op Rijkswaterschat, het waterschap en de gemeenten om het ROVZ meer financiële armslag te geven.

Het ROVZ hanteert dit jaar een nieuwe slogan: 100% Verkeersveiligheid in Zeeland. De oude slogan Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers zorgde voor te veel verwarring. Maar het doel blijft hetzelfde, het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers.

Om dat te bereiken richt het ROVZ zich net als vorig jaar op drie speerpunten: snelheid beperken (met name in de kernen), aandacht (bewustwording) en de fiets.

In 2017 vielen in Zeeland achttien doden in het verkeer.

