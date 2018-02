Niet-Zeeuwen willen meer Zeeuwse producten en vakanties op maat

Mensen van buiten de regio hebben interesse in typisch Zeeuwse producten (foto: Omroep Zeeland)

"Wat vooral opvallend is, is dat mensen zelf weinig opzoeken", aldus Kim Provoost van het Kenniscentrum Kusttoerisme. "Ze willen graag activiteiten op maat, zoals rondleidingen langs plekken en dorpen. Ook lokale producten vinden ze erg interessant." Door de sessies leren ze bij het Kenniscentrum waar de behoefte van toeristen ligt. Uiteindelijk maken ze een profiel op en gaan ze samen met ondernemers kijken hoe ze beter kunnen voorzien in de behoefte van toeristen.