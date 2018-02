Zeeland wordt wakker: ongelukken, Leger des Heils en tol

Archief: Ongeluk in Biggekerke (foto: HV Zeeland)

Verkeersveiligheid

De Provincie Zeeland wil dat meer partijen gaan bijdragen aan maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat zei gedeputeerde Harry van der Maas. Hij denkt aan Rijkswaterstaat, het waterschap en de Zeeuwse gemeenten.

Lees ook:

De parkeerplaats kan in gebruik worden genomen. (foto: Omroep Zeeland)

Leger des Heils

Het Leger des Heils op Tholen had dinsdag een klein feestje te vieren. De parkeerplaats bij het pand van het Leger in Sint Maartensdijk is uitgebreid, en werd feestelijk in gebruik genomen. Steeds meer mensen weten het Leger des Heils te vinden, ondanks de economische voorspoed.

Lees ook:

(foto: Westerscheldetunnel)

Tolvrij

De Westerscheldetunnel moet direct tolvrij worden gemaakt. Dat zeggen de TU Delft en ZB Planbureau in een rapport dat ze hebben geschreven in opdracht van de Terneuzense gemeenteraad. Zonder tol zal het tunnelverkeer met 25 tot 30 procent toenemen en de Zeeuwse economie zal zich beter kunnen ontwikkelen.

Lees ook:

Zonsopkomst bij 's-Heerenhoek (foto: Piet Grim)

Weer

Vanmorgen is het koud, maar de zon zal wel uitbundig schijnen. Ook vanmiddag komt de zon goed tevoorschijn. Er staat vandaag weinig wind en het wordt 3 of 4 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot net iets onder nul. Er zijn wolkenvelden en lokaal valt een winterse bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en in de middag wordt het een graad of 5.