Joan zoekt 'weerbestendig kastje' voor Little Free Pantry

Joan Verbeem heeft een Little Free Pantry voor haar huis in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Klemmende deurtjes

Het is al het tweede voorraadkastje dat kapot is gegaan sinds Verbeem startte met haar actie in september. Het kastje staat altijd buiten en gaat daardoor snel kapot. "Bij de kastjes die ik had gingen de deurtjes klemmen totdat ze uiteindelijk echt stuk gingen", aldus Verbeem.

Omdat het haar financieel niet lukt om iedere twee maanden een nieuwe Little Free Pantry aan te schaffen, deed Verbeem een oproep op Facebook. Ze zoekt sponsors, of mensen met ideeën voor een op maat gemaakt kastje.

Overgewaaid uit Amerika

Het idee voor de kleine gratis voorraadkast komt uit Amerika. Daar wordt het een Little Free Pantry genoemd. Joan pikte het fenomeen op uit een tijdschrift en met succes. Soms komt ze thuis van haar werk en is haar pas gevulde kast helemaal leeg. Verbeem maakte sinds september twee keer mee dat de kast 's nachts is leeggeroofd.

