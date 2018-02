Minder snelheidsovertredingen in Westerscheldetunnel vorig jaar

Renovatie aan de tunnel (foto: Westerscheldetunnel)

Landelijke trend

Alleen in de Westerscheldetunnel is in Zeeland nog een trajectcontrole, waarbij de gemiddelde snelheid van automobilisten wordt gemeten over een langer stuk weg. Het Openbaar Ministerie maakte afgelopen zomer wel bekend dat er in onze provincie op twee wegen trajectcontroles bijkomen: op de Zeelandbrug en op de rondweg van Sluis (N253). Het duurt naar verwachting nog zo'n twee jaar voordat de trajectcontroles in werking zijn.

Landelijk liep het totale aantal boetes van trajectcontroles in 2017 ook terug. In totaal werden vorig jaar 2,1 miljoen boetes uitgeschreven. Een jaar eerder was dat nog 77.000 meer.

