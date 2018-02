Is de toekomstige AS Roma-superster een Zeeuw? (foto: Omroep Zeeland)

'Voetballer Vicente Besuijen naar AS Roma'. Bij het lezen van die naam gingen er bellen rinkelen op de sportredactie van Omroep Zeeland. "Besuijen, een typisch Zeeuwse naam." Zou het zo zijn? Een jongen uit Zeeland die een transfer maakt naar één van de grootste clubs uit Europa?

Orchideeënbedrijf

Trainer Mischa Salden van FC Volendam bevestigt het nieuws. "Hij gaat in Rome spelen. Of hij Zeeuwse roots heeft? Ik heb wel eens zoiets gehoord, maar dan moet je even bellen naar zijn ouders, die hebben een orchideeënbedrijf."

Veere

"Ja, wij komen uit Zeeland", vertelt Anneke Besuijen, de moeder van Vicente. "We hebben jarenlang in Veere gewoond. Maar twintig jaar geleden zijn we verhuisd. We hebben een jaar in Zuid-Afrika gezeten en wonen nu alweer negentien jaar in Amstelveen."

Dat is ook de plek waar Vicente bij het gezin Besuijen komt wonen. Hij is drie maanden oud als hij wordt geadopteerd. Vicente is geboren in Colombia en groeit op in Amstelveen. Bij Aalsmeer zet hij zijn eerste stapjes als voetballer, bij zijn tweede club, Pancratius uit Badhoevedorp, krijgt hij te maken met een broer van Piet Keizer. De link naar Ajax is snel gelegd en Vicente gaat in de jeugd van Ajax voetballen. Wanneer hij daar moet vertrekken hapt FC Volendam toe en bindt de geboren Colombiaan aan de club.

Bij FC Volendam speelt hij zich in de kijker van diverse Europese topclubs. Hij traint mee bij Tottenham Hotspur, speelt in vertegenwoordigende elftallen van de KNVB. Dan komt AS Roma.

Tien scouts

"Vicente werd geboren met de bal in zijn handen", zegt Anneke. "Hij ademt voetbal, bij AS Roma gaat hij nu zijn droom leven." Volgens Anneke heeft de club een plan klaarliggen voor Vicente. "Wij zijn daar een week geweest en het bleek dat ze hem al drie jaar volgen. Daarnaast hebben ze tien scouts gestuurd en alle tien zagen het in hem zitten."

Vicente speelt nu in het Primavera (Jong) van AS Roma en woont op het trainingscomplex met teamgenoten uit alle delen van de wereld. Eén van zijn mooiste momenten tot nu was het spelen in het San Siro-stadion van AC Milan.

Conclusie

Vicente is zelf geen Zeeuw, maar heeft dus wel een Zeeuwse familie. Zijn vader is in Veere geboren, zijn moeder in Vrouwenpolder. Veel familie woont nog in de provincie, maar Vicente zelf kunnen we helaas geen Zeeuw noemen.