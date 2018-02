PVV mikt op acht zetels in Zeeland

Veel Zeeuws-Vlaamse PVV-stemmers

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 werd de partij van Wilders de tweede partij van Nederland. Ook in Zeeland was de score hoog. In Hulst kreeg de PVV 18 procent van de stemmen, in Terneuzen 17,4 procent, in Vlissingen 15,7 procent, in Tholen 15,6 procent en in Sluis 16,9 procent. Aanvankelijk wilde de partij meedoen in al deze vijf Zeeuwse gemeenten, maar er waren te weinig geschikte kandidaten voor de kieslijst.

Vier jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, deed de Partij Voor de Vrijheid slechts mee in twee Nederlandse gemeenten: Den Haag en Almere. Maar het hek lijkt nu van de dam. De PVV doet landelijk mee in 30 gemeenten.

PVV Terneuzen met Geert Wilders (foto: Geert Wilders / Facebook)

Onze kansen zijn enorm. " Patrick van der Hoeff, lijsttrekker PVV Terneuzen

In Zeeland kunnen kiezers in Terneuzen en in Tholen op de PVV stemmen. De lijsttrekkers verwachten het landelijke succes van hun partij te evenaren. Patrick van der Hoeff, in het dagelijks leven manager van een supermarktketen in Sas van Gent, zegt het zo: "De kansen zijn enorm voor de PVV. Dat geloof ik zeer zeker wel. In Terneuzen heeft 17,4 procent van de stemmers op de PVV gestemd. Dan praat je over 5560 mensen. Dat is fors." Van der Hoeff verwacht dat zijn partij in maart goed is voor vijf zetels in de gemeenteraad van Terneuzen.

Vincent Bosch (PVV) jongste Statenlid van Nederland en lijsttrekker in Tholen. (foto: Omroep Zeeland )

Vincent Bosch, nu al Statenlid voor de PVV en tevens lijsttrekker voor de PVV in Tholen, ziet zich ook al helemaal in de gemeenteraad zitten: "Ja, absoluut. We hopen hier toch wel een paar zetels te bemachtigen. Als je kijkt naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en je zou die doorvertalen dan reken ik op een zetel of vier met wat geluk, maar toch zeker drie."