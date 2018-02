Meldpunt Eenden voeren onderzoekt waterkwaliteit

Eendjes in Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries)

Bolderkarren vol brood

Middels een enquête wil Het Nederlands Instituut voor Ecologie in kaart brengen waar mensen de eenden voeren, wat ze de dieren te eten geven en in welke hoeveelheden. Vooral dat laatste is erg belangrijk. Sven Teurlincx van het instituut heeft weleens langs de waterkant gezeten om te turven hoeveel brood er in het water werd gegooid, maar dat loopt volgens hem extreem uiteen. "We hebben situaties gezien waarbij mensen bolderkarren vol brood het water instortten, maar er zijn ook situaties waarbij niemand langskomt."

Een groene laag op het water

Wanneer eenden het brood niet opeten, ontstaan de problemen. Zo zorgde het overschot aan brood in de Terneuzense wateren voor stankoverlast en trok het ratten aan. De gemeente deelde daarom vorig jaar flyers uit waarin ze mensen opriep de dieren niet te veel te voeren. Volgens Teurlincx kan er naast de stankoverlast ook een groene laag op het water ontstaan. Ook kan de giftige blauwalg opduiken . "Als je hond dan de stadsvijver inspringt, bestaat de kans dat dat niet heel goed afloopt."

Overlast meeuwen

In Goes deden begin deze maand verschillende organisaties nog een oproep om de eenden niet meer te voeren. Met de slogan Eenden voeren = ratten kweken proberen onder meer de Stichting Buurtwerk Goese Polder en welzijnsorganisatie SMWO het voerprobleem tegen te gaan.

Eenden voeren

Lees ook: