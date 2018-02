Op deze 114 partijen kunnen we straks stemmen

Terneuzense raad: stoelendans van 14 partijen (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe partijen die een gooi doen naar een of meer raadszetels zijn Nieuw Goes, Vlissings Belang en Hulst Plus. In Hulst wil nu ook D66 mee gaan doen, net als in Kapelle en op Noord-Beveland.

In Terneuzen en Tholen staat nu ook (als enige Zeeuwse gemeenten) de PVV op het stembiljet. Nieuw in Terneuzen zijn bijvoorbeeld de PVV, Sociaal Terneuzen en Provinciaal Belang Terneuzen. De PvZ in Terneuzen stopt ermee. Net als Alert! op Schouwen-Duiveland. Maar daar wil nu ook de SP mee gaan doen. In Tholen doet ook de PVV mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De PvdA en GroenLinks zijn hier samen gegaan om meer kiezers aan te spreken.

Grafiek

In blauw de aantallen partijen die mee willen gaan doen, in grijs de aantallen partijen die nu in de gemeenteraad zitten

Partijen per gemeente

Ga met de muis over de gemeenten om te zien welke partijen meedoen.