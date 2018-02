Verlopen APK leidt tot vondst harddrugs Kruiningen

(foto: Politie)

Verborgen plek

De mannen werden gistermiddag rond 16.00 uur aan de kant gezet en tijdens de controle kwam de agenten een hennepgeur tegemoet. De bijrijder verklaarde daarop dat hij een joint had gerookt. Toen agenten vroegen om alle aanwezige drugs in de auto te overhandigen, kwam er een kleine hoeveelheid softdrugs uit de wagen.

Tijdens het doorzoeken van de auto troffen de agenten de harddrugs aan. Het gaat om 213 gram drugs die verstopt zaten op een verborgen plek in de auto. Ook werd een geldbedrag door de agenten in beslag genomen en is onderzoek aan de auto gedaan.