Rijbewijs dronken hardrijder ingevorderd in Clinge

Een politieagent neemt een blaastest af tijdens een controle actie. (foto: Lex van Lieshout/ANP)

'Bijvangst'

De man reed 117 kilometer per uur terwijl de maximum toegestane snelheid op de Woestijnestraat 80 kilometer per uur is. De man werd daarom aangehouden en als 'bijvangst' bleek dus dat hij ook nog eens te veel gedronken had. De man is gedagvaard en moet zich dus binnenkort voor de rechter verantwoorden.