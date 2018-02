Dit paarse kooltje is nieuw in Zeeland

De boer verbouwt elk jaar de bekende en vertrouwde aardappel, suikerbiet en groene spruit. Daarnaast probeert hij wel eens iets nieuws uit. Hij kreeg vorig jaar proefzaden van een veredelingsbedrijf voor een nieuw soort kooltje. Die gingen de grond in en het resultaat is een roosvormig kooltje in de kleuren paars, rood en groen.

Dit kooltje is nieuw in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Het is een uitdaging

"Ze groeien mooi uit en zijn oogstbaar. Maar er zijn duidelijke verschillen met de gewone spruit. De paarse kooltjes groeien lang en het is lastig om ze op het goede moment rijp te hebben", legt de boer uit. Het is een uitdaging, ook omdat de oogstmachine moet worden aangepast.

Je moet tien dingen proberen, om er eentje over te houden. Als je er nooit één probeert, dan wordt het zeker niets." Gillis Klompe, boer

Maar dat maakt de boer niets uit. "Het is leuk om te proberen en de markt van de groene spruit staat weleens wat onder druk. Ik verwacht niet dat de groente heel groot in Nederland gaat worden, maar als je toevallig de enige bent die deze groente teelt, is dat een mooie aanvulling. Wij redeneren altijd maar zo: je moet tien dingen proberen, om er eentje over te houden. Als je er nooit één probeert, dan wordt het zeker niets." Hij verwacht dat groente vooral aanslaat bij restauranthouders die eens wat anders willen proberen.

Boer Gillis Klompe uit Dreischor oogst dit jaar een wel heel bijzondere groente van zijn land. (foto: Omroep Zeeland)

Andere exotische groenten

Ook andere boeren proberen weleens wat nieuws uit. Momenteel wordt veel geëxperimenteerd met exotische groenten. Op Tholen is de oogst van de zoete aardappel goed en in Zeeuws-Vlaanderen gebruiken ze de kennis van het telen van de bruine boon nu voor de soja- en kidneyboon. Het is beter voor het milieu om deze groenten dichterbij huis te telen en de boeren hopen er natuurlijk een extra zakcentje aan over te houden.

Dat laatste blijft lastig. Het zijn vaak groenten die nog niet helemaal zijn ingeburgerd bij de consument. Het is dus afwachten of de zoete aardappel een hype of een blijvertje is, zoals de gewone aardappel. Zodra er meer vraag naar is, kunnen de boeren in Zeeland de groenten op grote schaal gaan telen.