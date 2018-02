Deel dit artikel:











Onderhoudsbasis windmolenparken komt naast Vlissingse veerhaven

Naast de veerboot in Vlissingen, aan de Westerhavenweg in de buitenhaven, wordt de onderhoudsbasis voor de windmolenparken op zee gebouwd. Het Deense energiebedrijf Ørsted wil nog dit jaar beginnen met de bouw van het pand. Wethouder John de Jonge van Vlissingen is trots op de komst van de onderhoudsbasis en noemt het "een hele bijzondere vorm van werkgelegenheid".

(foto: Omroep Zeeland) Heen en weer varen Ørsted gaat twee grote windmolenparken bouwen op zee, ruim 20 kilometer voor de Zeeuwse kust. De basis in Vlissingen zal al gebruikt worden tijdens de bouw, maar ook voor het onderhoud van de parken. Er komen in totaal tachtig mensen te werken. Die zullen hele dagen heen en weer varen tussen Vlissingen en de windmolens. Bij het gebouw komen vijf of zes snelle boten te liggen, volgens De Jonge. ITEM onderhoudsbasis windparken