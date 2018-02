Wereldkampioen Van Aert niet van start in Brico Cross Hulst

Wereldkampioen Wout van Aert niet aan start in Brico Cross Hulst (foto: Orange Pictures)

Van Aert is niet ingeschreven voor de wedstrijd in Hulst, omdat hij een week later de Omloop Het Nieuwsblad rijdt, die geldt als de openingsklassieker van het wegseizoen.

De nummers één en twee van vorig jaar staan wel op de deelnemerslijst. Mathieu van der Poel, die vorig jaar glansrijk eerste werd in Hulst, heeft nu nog last van maag- en darmklachten, maar de verwachting is wel dat hij aan de start zal verschijnen. Lars van der Haar, vorig jaar runner-up, is ook ingeschreven voor de wedstrijd.