Geen moslims? Geen probleem voor de PVV-stemmer

Julien van Ostaaijen is druk. Hij is bestuurskundige aan Tilburg University en in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart weten journalisten zijn eenvoudige universiteitskamer te vinden. Van Ostaaijens specialisatie is het lokale bestuur. Belangrijkste vraag aan hem is of de PVV in Zeeland terecht denkt het succes van de landelijke verkiezingen te herhalen in maart.

Stevige concurrentie

Van Ostaaijen: "Je ziet dat heel veel kiezers lokaal stemmen met landelijke motieven. Dus als een partij landelijk populair is, dan zie je dat ze lokaal ook goed scoren. Maar aan de andere kant is het speelveld anders. Er doen bijvoorbeeld lokale partijen mee die landelijk niet bestaan. Soms trekken die lokale partijen PVV-kiezers weg. Dat kunnen stevige concurrenten van elkaar zijn."

Julien van Ostaaijen, universitair docent bestuurskunde aan Tilburg University (foto: Omroep Zeeland)

PVV stemmen om moslims te weren

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Zeeland 1,5 procent moslims telt. Dat is weinig. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe wonen er minder. Ter vergelijking: Zuid-Holland telt 7,5 procent moslims, Flevoland 7,2 procent. Maar volgens Van Ostaaijen hoeft dat lage Zeeuwse percentage geen nadeel te zijn voor een anti-islam partij als de PVV: "Dat soort partijen spelen ook in op angst. Kiezers die er op stemmen willen niet dat hun relatief rustige gemeente verwordt tot het schrikbeeld van een grote gemeente als Rotterdam of Amsterdam."

Julien van Ostaaijen waagt zich als wetenschapper niet aan voorspellingen. Daarvoor spelen er te veel variabelen mee bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar concluderend over de PVV in Zeeland, zegt hij: "Het feit dat ze daar al groot zijn en het feit dat mensen vaak met landelijke motieven stemmen, geeft ze een goede kans dat ze in Zeeland een goede score kunnen gaan halen."

