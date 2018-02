Foodblogger is dol op exotische groenten uit de streek

Martine blogt onder de naam 'Zeeuwse foodie' over haar leven en eten. Voor haar gerechten maakt ze graag gebruik van producten uit de regio. "Mijn zwager teelt zoete aardappelen. Door producten uit de regio te gebruiken steun ik de boeren, maar het is ook beter voor het milieu om ze dichter bij huis te halen." Ze merkt dat haar lezers ook vaker kiezen voor streekproducten. "Ouderen weten wel hoe ze lamsoor of zeekraal moeten bereiden, maar jongeren ontdekken dat nu weer opnieuw."

Ook de nieuwe groenten van boer Gillis Klompe uit Dreischor vallen goed in de smaak bij de foodblogger. Het zijn kleine, paarse koolroosjes. "Mijn lezers zijn altijd op zoek naar nieuwe gerechten met verrassende ingrediënten. Natuurlijk wil het oog ook wat, de roosjes zien er in combinatie met zoete aardappel erg kleurrijk uit. En hoe meer kleur op je bord, hoe gezonder."

Speciaal voor Omroep Zeeland maakt ze nog een extra gerecht met de nieuwe paarse kooltjes uit Dreischor. Het gerecht kan ook goed met gewone spruiten worden gemaakt.

Recept zoete aardappel met paarse kooltjes uit de oven

Ingrediënten:

Zoete aardappel

Ui

Paarse kooltjes (of gewone spruiten)

Feta

Paprikapoeder

Voor de dressing:

Honing

Zeeuwse mosterd

Azijn

Olijfolie

Bereiding:

Snijd de zoete aardappel in blokjes. Leg ze op een bakplaat die is bekleed met bakpapier. Strooi er wat paprikapoeder over en olijfolie. Zet in een voorverwarmde oven (200 graden) voor ongeveer 10 minuutjes. Snijd ondertussen de feta in blokjes, snipper de ui en verwijder de buitenste blaadjes van de kooltjes of spruiten. Haal na tien minuten de zoete aardappel uit de oven, leg de kooltjes/spruitjes en ui erbij, schenk er nog wat olie over en hussel goed door elkaar. Zet nog een kwartier in de oven. Spiek af en toe even bij de groente, het kan zijn dat het wat sneller gaat dan verwacht. Maak ondertussen een dressing van één theelepel honing, één theelepel mosterd, wat olijfolie en azijn. Haal de groenten als ze klaar zijn uit de oven, leg op een bord, voeg de feta toe en doe de dressing erover.