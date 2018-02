Dit is waarom er honderden sneeuwklokjes naar 's-Heer Abtskerke zijn verhuisd

In het voorjaar stond de Hoeve Van der Meulen vroeger altijd vol met sneeuwklokjes. Dat veranderde door restauratiewerkzaamheden. "Toen we het meer dan tien jaar geleden hebben gekocht zijn de sneeuwklokjes door grondverwerking verloren gegaan", zegt Hein Vermin, beheerder bij Stichting Het Zeeuwse Landschap. Hij wilde er daarom voor zorgen dat de lentepracht weer terugkeert. "We willen ze weer terugbrengen, want in de winter is er hier in de hoeve weinig kleur te bekennen. Straks als we er een stuk of 500 hebben geplant zal het een leuk beeld geven."

Kou

Met sneeuw en kou in het vooruitzicht zou je denken dat plantjes niet kunnen bloeien, maar dat is niet waar, volgens Vermin. "Het is een soort die heel goed tegen de kou kan. In december begint die namelijk vaak al met bloeien," zegt Vermin. De plantjes kunnen dus wel tegen de kou, maar de vrijwilligers zijn wel goed ingepakt. "Ik krijg wel koude knieën, als je met je knieën op het natte gras zit", zegt Bas Lagendijk. "Dat moet dan maar en ik kan thuis weer droge kleren aantrekken", voegt hij daaraan toe.

ITEM Sneeuwklokjes verplaatsen

De plantjes komen uit een bosje in Sint Philipsland, maar waar precies blijft een geheim. "Ik ben bang dat dan misschien heel Sint Philipsland uitloopt om sneeuwklokjes voor hun eigen tuin te gaan weghalen. Er staan er nog duizenden", lacht Vermin.