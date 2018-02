Van Assche in voorbereidingsteam voor Spelen in Tokio

Anthony van Assche (foto: Orange Pictures)

De selectie van Oranje bestaat uit drie onderdelen. Dat zijn het Kernteam Tokio, Specialistenteam Tokio en het Instroomteam Tokio. Van Assche behoort tot de eerste groep. Naast Van Assche zijn er nog negen andere turners geselecteerd voor de selectie.

De voorbereiding op de Spelen van Tokio gaat via Europese en mondiale toernooien. Belangrijk in het voorbereidingstraject zijn het EK 2018 in Glasgow, WK 2018 in Doha, EK 2019 in Szczecin en het WK 2019 in Stuttgart.

Of Van Assche ook daadwerkelijk mee gaat doen aan al die toernooien wordt later bekend. De eerstvolgende belangrijke wedstrijd met de Oranjeselectie is het Nederlands kampioenschap in Rotterdam (23/34 juni) en Heerenveen (30 juni).

Voorselectie

Van Assche deed nog nooit mee aan de Olympische Spelen. In 2016 zat hij wel bij de voorselectie voor Rio de Janeiro, maar viel hij op het laatste moment af.