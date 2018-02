Vlissingse burgemeester voor één dag vuilnisman

Bijna twee jaar burgemeester van Vlissingen, daarvoor burgemeester in Zuid-Limburg, Bas van den Tillaar is een ervaren bestuurder. Achter de vuilniswagen lopen was nieuw voor hem. "Lekker om even buiten te werken", reageerde de burgemeester. "Goed om het werk van de mensen te zien. En je ziet hoe efficiënt het gaat met zo'n grote wagen dwars door de dorpen heen. Mooi."

Als burgemeester voert Van den Tillaar vooral overleg bínnen het gemeentehuis, maar hij wil ook meekijken met de mensen die buitenshuis voor de gemeente werken. "Dit zijn de mensen die het visitekaartje van de gemeente verzorgen. Die er voor zorgen dat alles er keurig uitziet." En dus trok de burgemeester vanochtend een geel overal aan.

Burgemeester Bas van den Tillaar stak zijn handen vandaag flink uit de mouwen. (foto: Omroep Zeeland)

In zo'n geel pak is blijkbaar iedereen incognito. "Nee, die mannen ken ik niet", reageert een voorbijganger. "Dat meen je niet", zijn gezicht spreekt boekdelen als hij even later hoort dat het om de burgemeester gaat. "Leuk toch!"