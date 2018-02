ADRZ krijgt hulp van Nederlands Rode Kruis bij griepepidemie

Na een relatief rustig weekend, hebben zich begin deze week weer veel patiënten aangemeld in Goes met griepverschijnselen. Oorzaken hiervan zijn niet alleen Influenza A en B, maar ook Noro en RS. Ook het ziekteverzuim van medewerkers in het ziekenhuis loopt op. Bedrijfskundig manager van het ADRZ Wim Goudswaard is erg blij met de hulp van het Rode Kruis. "De vrijwilligers helpen verplegend personeel met niet-medische-handelingen, zoals schoonmaken van een rolstoel bijvoorbeeld, of medische apparatuur naar een afdeling brengen."

Naar ander ziekenhuis

Daarnaast kan, door de krapte aan aantal bedden, besloten worden om patiënten over te plaatsen naar andere locaties van het ADRZ of andere ziekenhuizen. Goudswaard: "We hebben contact met ziekenhuizen in Rotterdam en in West-Brabant. Ook overleggen we met ZorgSaam in Terneuzen, want we hebben overal te maken met een griepepidemie."

Verwachting is dat de griepepidemie nog een paar weken aanhoudt.