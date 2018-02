Stoffelijke resten gevonden bij werkzaamheden

De plek waar de lichamen zijn gevonden (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Op de vindplaats worden woningen gesloopt voor een nieuwbouwproject. De stoffelijke resten zijn afgedekt en worden verder onderzocht door archeologen. Volgens wethouder Jacqueline van Burg worden de lichamen met respect behandeld en na onderzoek naar de openbare begraafplaats in Bruinisse gebracht.

Knekelput

Daar komen de lichamen in een zogeheten knekelput. Dit is een verzamelgraf waar restanten van lichamen worden verzameld nadat een graf is geruimd.