Roompot belooft vakantiehuisjes voortaan beter schoon te maken

Een van de huidige parken van Roompot (foto: Omroep Zeeland)

Via het geding wilde Roompot voorkomen dat de Consumentenbond een onderzoek naar de hygiëne van vakantiehuisjes zou publiceren. Roompot Vakanties eiste eerst inzicht in de gebruikte onderzoeksmethode, maar daar ging de rechter niet mee akkoord.

Na de uitspraak reageerde Roompot in een schriftelijke verklaring. Het vakantiebedrijf geeft daarin aan dat het voortaan de kwaliteit van het schoonmaken nóg scherper gaat controleren. "Service en schoonmaak blijven echter mensenwerk en met een aantal van wekelijks duizenden schoongemaakte vakantiehuizen kan er altijd wel eens wat misgaan", aldus Roompot-woordvoerder Marc Volleman.

Gestrekt been

Eerder had directeur Bart Combée van de Consumentbond al laten weten wat hij van het dagvaarden van de onderzoeker vond. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een bedrijf er zo met gestrekt been ingaat." Volgens Combée hinderde Roompot de persvrijheid en probeerde het een onafhankelijk onderzoek te belemmeren.

Ongelijk

De Consumentenbond heeft huisjes van onder andere Roompot onderzocht. Het Zeeuwse bedrijf verhuurt meer dan 12.000 huisjes in Nederland. Tien daarvan zijn meegenomen in het onderzoek. Volgens Roompot weigerde de Consumentenbond informatie te geven over de onderzoeksmethode, waarna Roompot een kort geding aanspande. De informatie werd tijdens de zitting gegeven, waarna Roompot in het ongelijk werd gesteld.

De resultaten worden op 27 februari bekendgemaakt in de Consumentengids.