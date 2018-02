Deel dit artikel:











Roompot verliest kort geding over hygiëne

De Consumentenbond mag een onderzoek naar hygiëne van vakantiehuisjes publiceren. Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken en campings in Nederland, had een kort geding aangespannen om publicatie tegen te houden, maar is door de rechter in het ongelijk gesteld.

Een van de huidige parken van Roompot (foto: Omroep Zeeland) Volgens directeur Bart Combée van de Consumentbond heeft hij niet eerder gezien dat een bedrijf zo intimiderend te werk gaat. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een bedrijf er zo met gestrekt been ingaat." Volgens Combée hindert Roompot de persvrijheid en probeert het een onafhankelijk onderzoek te belemmeren. Met het dagvaarden van een onderzoekster is Roompot volgens de Consumentenbond echt te ver gegaan. Onderzoeksmethode De Consumentenbond heeft huisjes van onder andere Roompot onderzocht. Het Zeeuwse bedrijf verhuurt meer dan 12.000 huisjes in Nederland. Tien daarvan zijn meegenomen in het onderzoek. Volgens Roompot weigerde de Consumentenbond informatie te geven over de onderzoeksmethode, waarna Roompot een kort geding aanspande. De informatie werd tijdens de zitting gegeven, waarna Roompot in het ongelijk werd gesteld. De resultaten worden op 27 februari bekendgemaakt in de Consumentengids.