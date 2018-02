Vanaf de molen omlaag kijken via de webcam

Wouter Kalkman kijkt trots vanaf bovenin de molen naar beneden: "Dit is toch prachtig om te zien?" Als lid van Stichting Molen de Korenbloem wil hij het uitzicht met iedereen delen. Daarom hing hij al een webcam op die uitkijkt over het dorp. "Maar we zijn wel voorzichtig, we willen natuurlijk niet bij mensen in hun achtertuin kijken, haha!"

Op de dijk zie je alles het eerst

Wie normaal gesproken wil weten hoe het weer is, kijkt gewoon naar buiten. Volgens Kalkman zullen de komende tijd ook steeds meer mensen hiervoor inschakelen op de webcams. "Hier op de dijk zien we alles als eerste aankomen: storm, regen, maar ook zon. Daarnaast: als ik op vakantie ga check ik daar ook het weer. Zo'n webcam draagt gewoon bij aan een vakantiegevoel."