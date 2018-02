Dronken minderjarige loopt vaak tegen de lamp in Goes, maar komt meestal uit Middelburg

Archieffoto van jongeren in een discotheek (foto: Omroep Zeeland)

De politie maakt vandaag cijfers bekend van het aantal dronken minderjarigen dat zij vorig jaar tegenkwamen. De jongste overtreder was een 13-jarig meisje, in april trof de politie haar 'enorm dronken' aan in de gemeente Schouwen-Duiveland. Ze is overgedragen aan de alcoholpoli in het ziekenhuis in Goes.

Aantal dronken minderjarigen in aanraking met politie

Gemeente voorval Aantal Goes 36 Schouwen-Duiveland 21

Middelburg 17 Terneuzen 14 Veere 13 Vlissingen 12 Kapelle 10 Sluis 4 Hulst 3 Borsele 3

De politie heeft ook de gemeente waar de tieners woonachtig zijn bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat 30 van de 133 jongeren in de gemeente Middelburg woont, 19 wonen in de gemeente Goes en 17 op Schouwen-Duiveland. Een enkeling kwam van buiten de provincie.

Middelburgse dronken in Vlissingse bloembak

In juli werd proces verbaal opgemaakt voor een groep jongeren uit Middelburg in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Zij waren dronken en hadden in de gemeente Veere een strandhuisje vernield. Diezelfde maand werd een 16-jarig meisje uit Middelburg met een slok te veel op slapend aangetroffen in een bloembak in Vlissingen.

Screenshot uit trailer speelfilm Renesse (foto: film Renesse)

Maar niet alleen de Middelburgers misdroegen zich. Een groep jongeren uit Kapelle in de leeftijd van 15 tot 17 jaar oud werd gepakt toen ze in diezelfde gemeente dronken auto's vernielden. Een 16-jarige jongen uit Terneuzen liep laveloos op straat in de gemeente Sluis en gaf zes keer over.

Drinkende meiden zijn iets jonger

De gemiddelde leeftijd van de dronken meisjes is 15,9 jaar en die van de jongens 16,3 jaar. Van de 133 jongeren zijn er 64 doorverwezen naar bureau HALT en/of het Jongeren Interventie Team.

Later vandaag vindt bij het Pontes Pieter Zeeman College in Zierikzee een presentatie plaats van de cijfers en de campagne Laat ze niet (ver)zuipen. Die campagne voor de aanpak van Zeeuwse jeugd- en alcoholaanpak wordt verlengd tot en met 2022.