Zeeland wordt wakker: Dronken jongeren, hygiënerapport en webcam

In 2017 kwamen in totaal 133 dronken minderjarigen in aanraking met de politie in Zeeland. Dat gebeurde het vaakst in Goes, maar de meeste van de beschonken jongeren wonen in de gemeente Middelburg.

De Consumentenbond mag een onderzoek naar hygiëne van vakantiehuisjes publiceren. Roompot Vakanties, de grootste aanbieder van vakantieparken en campings in Nederland, had een kort geding aangespannen om publicatie tegen te houden, maar is door de rechter in het ongelijk gesteld.

Bij Molen de Korenbloem in Kortgene genieten de medewerkers dagelijks van prachtige uitzichten over de polders en het dorp. Ze zijn er zo trots op, dat ze het willen delen met anderen. Daarom gaan ze webcams ophangen bovenin.

Weer

Vandaag bepalen wolkenvelden en de zon het weerbeeld. Het blijft droog. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind wind. Het wordt vandaag maximaal 6 graden.