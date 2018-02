Trainer Sins mist motivatie bij spelers en vertrekt

Patrick Sins vertrekt als trainer van Domburg (foto: Omroep Zeeland)

Sins vertrekt bij Domburg, omdat hij niet op de manier kan werken zoals hij dat voor ogen had. "Het probleem is dat niet iedereen geregeld komt trainen en spelen. Daardoor hebben we niet vaak dezelfde groep en zijn we op technisch en tactisch gebied veel minder ver dan had gekund. Ik mis motivatie bij spelers en ben te ambitieus om op deze manier bij Domburg door te gaan. Ik ben daar naar de club en de spelers toe ook open over geweest", aldus de trainer die wel graag verder wil in het trainersvak.



Domburg staat op de negende plaats in de 4e klasse A van het zaterdagvoetbal. Komend weekend speelt de club de inhaalwedstrijd tegen FC De Westhoek.

