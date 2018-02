Carnavalsoptocht in 's-Gravenpolder?

Vermelding van de optocht in 's-Gravenpolder (foto: AD.nl)

Ook dit jaar staat de stoet weer in verschillende lijstjes van optochten. Zo is er melding van gemaakt op de site van AD en optochtenkalender.nl. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een carnavalsgrap uit een ander dorp, want in 's-Gravenpolder is nog nooit carnaval gevierd. We geven toe, ook Omroep Zeeland trapte in 2015 in de grap door een vermelding in de lijst van carnavalsoptochten.

En waarom 13:18 uur?

Ook het tijdstip van 13:18 uur roept vragen op, want waarom om achttien minuten over één? Verschillende optochten starten om elf over het hele uur, omdat elf het gekke-getal is tijdens het katholieke feest.

Zwartehat

In het verleden was 's-Gravenpolder vaker het mikpunt van carnavalsgrappen. Het plaatsnaambord van het dorp werd vlak voor carnaval overschreven met de tekst Zwartehat. Het Zwartehat verwijst naar het geloof van de reformatorisch gemeenschap.

De periode rond carnaval wordt regelmatig gebruikt om een grap uit te halen. In 2012 werd het plaatsnaambord van Kwadendamme (de Pikpot) boven dat van 's-Heerenhoek (Paerehat) gehangen met als titel; 'er gaat niets boven Kwadendamme.'

'Er gaat niets boven Kwadendamme' (foto: Omroep Zeeland)

Wil je naar een carnavalsoptocht in Zeeland? Bekijk de optochten op een rij (zonder 's-Gravenoplder).