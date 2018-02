Deel dit artikel:











Eigenaresse gestolen sieraden meldt zich bij politie

De eigenaresse van de sieraden die afgelopen zondag werden gevonden in de Evertsenstraat in Goes heeft zich bij de politie gemeld.

Eigenaresse gestolen sieraden meldt zich bij politie (foto: Omroep Brabant) Een vrouw uit Middelburg herkende haar kostbaarheden op een foto die door de politie was verspreid en meldde zich op het bureau. De sieraden waren een dag eerder gestolen uit haar woning in de Gerrit van der Veenstraat. De vrouw krijgt haar sieraden terug. De politie doet verder onderzoek.