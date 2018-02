Oud-gedeputeerde Wouter van Zandbrink in Eerste Kamer na opstappen Barth

Wouter van Zandbrink bij de opening van het mosselseizoen (foto: ANP)

Van Zandbrink was als PvdA-er in de periode 2006-2007 een aantal maanden gedeputeerde van de provincie Zeeland, na het overlijden van Thijs Kramer. Daarna zat hij een periode als Statenlid in Provinciale Staten van Zeeland.

Senator

Van Zandbrink zat al eerder in de Eerste Kamer. Hij nam in 2014 de plaats in van een overleden partijgenoot in de Eerste Kamer. Maar bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2015, stond hij op een elfde plek, waardoor hij niet opnieuw in de Senaat terecht kwam. Nu gebeurt dat alsnog, na het opstappen van senator Marleen Barth.

Na zijn studie aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, werkte Van Zandbrink bij het Ministerie van Landbouw. Vanaf 2004 was hij directeur van de regio Zuid van het ministerie. Na zijn periode als Zeeuws gedeputeerde, vestigde hij zich als zelfstandig interim-manager.