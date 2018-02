'Verdachte moord Emergis had een black-out'

Hof van Sint Pieter in Middelburg (foto: HV Zeeland)

De officier van justitie gelooft het verhaal van de verdachte niet, omdat zij haar daad zelf aankondigde via alarmnummer 112. De zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.

Excuses

De verdachte die vastzit in Zwolle was niet aanwezig vanwege de lange reis en haar gemoedstoestand. Ze maakte via haar advocaat excuses en condoleances over aan de vader van het overleden slachtoffer die aanwezig was in de rechtszaal.

Volgens de advocaat heeft de hulpverlening steken laten vallen. Zo was al langer bekend dat verdachte en slachtoffer een verstoorde relatie en ruzies hadden en daar is onvoldoende aandacht voor geweest. Ook was bekend dat verdachte met een drankprobleem kampte, maar liet controle te wensen over. Het was de afspraak dat mevrouw regelmatig blaastesten moest doen, maar die bleven uit.

Flessen wijn

De moeder van verdachte vond bij het opruimen van haar kamer heel veel flessen wijn. Tenslotte waren er vragen over het alcoholpromillage van de verdachte op die bewuste avond. Het is niet duidelijk of er bloed is afgenomen en of onderzoek is gedaan naar het alcoholpromillage.

Hulp kwam te laat voor de bewoner die werd neergestoken (foto: HV Zeeland)

Drie getuigen

Voordat de rechtszaak inhoudelijk behandeld kan worden, moeten eerst nog drie getuigen worden gehoord. Het gaat om de moeder van de verdachte en twee begeleiders van Emergis. De rechtbank ging akkoord met deze onderzoekswensen van de advocaat van de verdachte. De zaak gaat op 3 mei verder.

Lees ook: