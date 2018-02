ZorgSaam heeft geen problemen met griepepidemie

Een hoestend kind (foto: Anjanettew)

Volgens Melissa Meiresonne, crisismanager acute zorg bij ZorgSaam, is de epidemie onder controle. Er zijn maar enkele patiënten met griep in het ziekenhuis. Ook het ziekteverzuim onder verplegend personeel daalt.

Het crisisbeleidteam van ZorgSaam houdt twee keer per week overleg over de epidemie. "Ook is er contact met het ADRZ in Goes om te kijken of we patiënten daarvandaan moeten opnemen."

Alle hens aan dek

Bij het ADRZ in Goes is het vanwege de griepepidemie alle hens aan dek. Het ziekenhuis heeft vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis ingezet, om de vele patiënten met griep aan te kunnen.

Lees ook: