Veroorzaker wielerongeluk Absdale krijgt drie jaar cel

Dodelijk ongeluk bij Absdale. (foto: HV Zeeland)

De rechtbank vindt dat hij schuldig is aan het rijden zonder geldig rijbewijs en was hij onder invloed van alcohol en drugs. De man reed op 17 juli 2017 een wielrenner aan bij Absdale. De wielrenner, Rob Lammerts uit Heikant, overleefde het ongeluk niet.

Het OM eiste twee weken geleden een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar met maximale rijontzegging van tien jaar. De officier van justitie rekende het de man toen zwaar aan dat hij 'tegen willens en wetens heel veel risico's voor lief heeft genomen'. "Als hij zich aan de regels had gehouden, dan was dit niet gebeurd." Volgens de rechtbank was doodslag niet bewezen omdat er geen sprake was van opzet. Daardoor viel de straf lager uit.

Opstapeling van fouten

De officier van justitie doelde op het feit dat de man behalve onder invloed, ook over een weg reed die alleen bedoeld was voor bestemmingsverkeer, waarschuwingsborden negeerde en te hard reed. De man zat nog in zijn proeftijd van een eerdere veroordeling voor dronken rijden en was zijn rijbewijs al zeven jaar kwijt wegens eerdere verkeersovertredingen, waaronder rijden onder invloed.

Persrechter Kees Kool over de uitspraak

Rob Lammerts uit Heikant fietste op 17 juli 2017 op de Oud Ferdinandusdijk bij Absdale toen een auto op hem botste. Hulp mocht niet meer baten, Lammerts overleed diezelfde avond aan zijn verwondingen. De auto belandde na de botsing in de sloot.

Volgens Emergis, waar de verdachte onder behandeling is, is de kans op herhaling groot. De Terneuzenaar bestrijdt dat, twee weken geleden zei hij: "Ik kruip nooit meer achter het stuur."

