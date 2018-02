Brand bij Eastman Chemical in Middelburg

De Veiligheidsregio kon rond 14.35 uur melden dat de brand onder controle was. Twee blusvoertuigen hebben de brand geblust. Ook de bedrijfsbrandweer heeft meegeholpen.

Dennenhars

De brand woedde in een smelter waarin dennenhars lag. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg adviseerde de Veiligheidsregio om ramen, deuren en ventilatie in de omgeving te sluiten.