Ontsnapte Schotse Hooglanders al dagen iedereen te slim af

De Schotse Hooglanders stonden achter een hek, dat door onbekenden is opengemaakt (foto: Mary Pollemans)

De dieren zijn in het wild geboren in de buurt van Gouda en later naar Zeeland verhuisd. Omdat ze nog jong zijn, zijn ze nog erg schuw. De hooglanders mochten anderhalve week geleden voor het eerst naar buiten op de dijk bij Baarland. De eigenaar van de Hooglanders denkt dat een onbekend persoon het hek heeft geopend, waardoor de dieren konden ontsnappen.

Drie dagen werd er gezocht naar de Schotse Hooglanders. Met de hulp van buurtbewoners werden de dieren met regelmaat gespot, maar het lukte de dierenarts nog niet om de dieren te verdoven en terug te brengen naar hun wei.