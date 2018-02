Beenbreuk of niet, Nancy van de Ven gaat voor het WK

Overal waar je keek, zat bloed." Nancy van de Ven

2017 was geen goed jaar voor Van de Ven. Na een seizoen vol pech, verloor ze in september op het allerlaatste moment de wereldtitel motorcross. Op het trainingskamp in Spanje bereidde ze zich voor op een nieuw begin, maar aan het einde van het pechjaar ging het opnieuw mis. Van de Ven verloor in de lucht de controle over haar motor en kukelde zesenhalve meter naar beneden. Ze hoopte dat de schade meeviel, maar dat bleek niet het geval. "In het ziekenhuis knipten ze mijn broek open. Overal waar je keek, zat bloed. Dat kwam doordat mijn bot naar buiten was gekomen."

Twee operaties

Van de Ven werd meteen geopereerd, maar twee weken later bleek dat die operatie niet goed was gegaan. In België moest ze opnieuw onder het mes. Toen haar dat werd gezegd, brak ze. "Ik had heel de tijd nog niet moeten huilen. Het had al zoveel pijn gedaan en nu moest alles opnieuw."

Van de Ven ondergaat een botlaserbehandeling (foto: Giel van de Ven)

Maar nu kijkt Van de Ven vooruit. Ze traint in de sportschool om weer om fit te worden en ondergaat een speciale botlaserbehandeling om haar bot sneller te laten herstellen. "De fysio, de dokters, overal waar ik kom, wordt er gezegd dat ze dit nooit zien. Het is heel bijzonder dat ik er al op kan lopen en oefeningen kan doen. Alles ziet er echt super uit. "

Op 8 april staat de eerste wedstrijd van het WK op het programma. Die wordt gereden in Italië. Of het nou verstandig is of niet, ze wil daar per se aan de start staan. "Als ik een jaar ga wachten, dan neem ik het fit worden allemaal op zijn beloop. Dan ga je andere dingen doen. Ik wil gewoon dit jaar en al kan ik de eerste twee wedstrijden niet mee, dan zijn er nog vier wedstrijden waar ik kan winnen."

