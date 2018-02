Alcoholcampagne breidt doelgroep uit: 'Ook oudere jongeren doen aan bingedrinken'

In het plan staat onder andere dat de hersenen groeien tot iemand 24 jaar oud is en iemand onder die leeftijd dus nog steeds kwetsbaar is voor de schadelijke gevolgen van alcohol. Om die reden gaat de campagne zich voortaan ook op die doelgroep richten. Laat ze niet (ver)zuipen wil het bingedrinken onder jongvolwassenen de komende jaren met zo'n tien procent terugdringen.

Met een bingedrinker wordt iemand bedoeld die minimaal vijf glazen alcohol drinkt bij één gelegenheid. Iemand die dit ook nog eens vijf keer per maand doet wordt aangemerkt als een zware bingedrinker. Uit cijfers van de jeugdmonitor blijkt dat 41 procent van de Zeeuwse jongvolwassen (21-23 jaar) een bingedrinker is en 10 procent van die groep een zware bingedrinker.

De Gezondheidsraad adviseert volwassenen om niet meer dan één glas alcohol per dag te drinken. In 2015 voldeed een derde van de Nederlanders boven de 18 jaar niet aan deze norm. De maatschappelijke gevolgen zijn groot, alcoholproblematiek kost jaarlijks 8,1 miljard euro.

Ook ouderen drinken meer

Omdat een aantal gemeenten hier specifiek om gevraagd heeft, gaat de campagne zich voortaan ook richten op 55-plussers. Sommige gemeente zouden signaleren dat de alcoholproblemen met deze groep toenemen. Uit de gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat in Zeeland zes procent van de 65-plussers een zware drinker is. Een man wordt als zware drinker aangemerkt wanneer hij minstens één keer per week zes glazen drinkt, in het geval van een vrouw gaat het om minstens één keer per week 4 glazen.

Daarnaast zal de campagne zich ook nog richten op gezinnen met een lage sociaal economische status. Dit kunnen gezinnen zijn die te maken hebben met flinke tegenslagen als schulden, werkloosheid, relatieproblemen of gezondheidsklachten. Ook zij zijn gevoelig voor alcoholproblematiek.

Laat ze niet (ver)zuipen is een samenwerking tussen Zeeuwse gemeenten en ging van start in 2010. Gezamenlijk dragen de gemeenten per jaar 50.000 euro bij. Vorig jaar is besloten om de campagne te verlengen tot en met 2022.

Lees ook: