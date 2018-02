Herten en pony's zijn weer te zien dankzij de herstelmaatregelen

Verschillende overheidsinstanties hebben anderhalf jaar hard gewerkt om de te hoge stikstofbelasting die in het gebied heerste tegen te gaan. "Stikstof wordt veroorzaakt door landbouw, industrie en verkeer en komt in de lucht terecht. Hierdoor groeit alles dicht en op het moment dat we daar niks aan doen, dan wordt alles bos. En dat willen we niet", vertelt Piet van Loon, boswachter van Staatsbosbeheer.

Divers gebied

Daarom is de ongewenste begroeiing als duindoorn en Amerikaanse Vogelkers weggehaald, waardoor er een divers gebied ontstaat. "Verschillende planten en dieren hebben de mogelijkheid om hier nu te gaan zitten, terwijl de duindoorn en Amerikaanse Vogelkers dat eerst tegenhield", zegt Van Loon. Daarnaast zijn er twee kerven gegraven in de zeereep. "Die zullen ervoor zorgen dat zand vanaf het strand het gebied in waait en daarmee komt er bij elk nieuw plantje zand en zout overheen waardoor de kans dat die opkomt veel kleiner is", vertelt Van Loon.

Betrokken partijen sluiten de herstelmaatregelen symbolisch af met het leggen van een puzzel (foto: Omroep Zeeland)

De herstelmaatregelen in de Meeuwenduinen zijn afgerond en daarom sloten de betrokken partijen symbolisch af met het leggen van een puzzel. De nieuwe situatie zorgt er tevens voor dat er meer dieren tevoorschijn zullen komen. "Er lopen hier een groot aantal Shetlandpony's en door de dichte begroeiing van duindoorn kwamen die niet altijd overal, maar nu wel en kunnen ze makkelijker door het gebied grazen", aldus Van Loon.