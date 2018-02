Er wordt voorlopig niet geschaatst in Krabbendijke

Het bestuur van de vereniging heeft dat besloten, nadat ze het ondergespoten parkeerterrein rond 16.00 uur inspecteerden. De bedoeling was om te kijken of er misschien 's avonds al geschaatst kon worden, maar die vlieger ging niet op.

Jammer

John Butijn van de IJs- en Skeelervereniging vindt het jammer, maar het kan niet anders. "Het gaat gewoon niet. Je ziet in het midden van de baan het asfalt liggen, en aan de zijkanten is het ook niet overal goed. Jammer, maar we wachten nu maar op een volgende vorstperiode."

Het ijs kraakte behoorlijk in Krabbendijke